İngiltere siyaseti, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük "müttefik krizlerinden" birine sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyon çağrısına kapıları kapatan Başbakan Keir Starmer, İngiliz diplomasisinde yeni bir milat başlattı.

"BİRLEŞİK KRALLIK MACERA ARAMAZ"

Gazetecilerin "Donald Trump size çok öfkeli, bu durum özel ilişkilerinizi bozar mı?" sorusuna tam yanıt veren Starmer:

"Benden bir İngiltere Başbakanı olarak ne bekleniyorsa onu yaptım. Kararımı tamamen ulusal çıkarlarımız doğrultusunda aldım. Kimsenin öfkesi İngiliz halkının güvenliğinden önemli değildir. Hiçbir şey, ama hiçbir şey beni yolumdan çeviremez."

Starmer, geçmişteki Irak ve Afganistan facialarına üstü kapalı gönderme yaptı: "Yasal dayanak ve uzun vadeli bir plan olmadan bu savaşa girmememizi gerektiren ilkelerimiz var. Birleşik Krallık macera aramaz."

Cuma günü Pakistan’da yapılacak dev zirve öncesi Starmer, İngiltere’yi "savaşan taraf" olmaktan çıkarıp bu hamlesi ile "arabulucu" pozisyonuna çekti.