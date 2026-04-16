Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği dev yatırımların en yeni halkası olan Aramco Stadyumu projesi, ülkeyi küresel sporun merkezine taşıma yolunda stratejik bir adım olarak yükseliyor.

Resmî olarak Al Khobar (Huber) şehrinde konumlanan ancak Dhahran bölgesine yakınlığıyla da bilinen bu devasa yapı, sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda modern mimarinin ve teknolojinin sınırlarını zorlayan bir yaşam merkezi olarak tasarlandı.

Dünyaca ünlü mimarlık firması Populous tarafından Basra Körfezi'ndeki "su girdabı" (vortex) formundan ilham alınarak projelendirilen stadyum, yaklaşık 47 bin kişilik koltuk kapasitesiyle hem yerel hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

YIL SONUNDA AÇILACAK

İnşaat süreci 2024 yılında başlayan ve 2026 yılı sonunda kapılarını açması planlanan stadyum, bölgenin zorlu iklim koşulları göz önünde bulundurularak yüksek teknolojili soğutma sistemleriyle donatılıyor.

800 bin metrekarelik dev bir ana planın merkezinde yer alan proje; antrenman sahalarından ticari alanlara, eğlence bölgelerinden geniş yeşil parklara kadar çok yönlü bir ekosistem sunuyor.

Tamamlandığında Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah FC'nin yeni evi olacak olan tesis, aynı zamanda 2027 AFC Asya Kupası ve 2034 FIFA Dünya Kupası gibi dünyanın en prestijli turnuvalarının da kritik duraklarından biri olarak belirlendi.