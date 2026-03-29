Isıtma elemanları üzerinde oluşan beyaz tortular, suyun kaynama süresini uzatırken cihazın teknik arıza yapma riskini de beraberinde getiriyor. Hazipatika verilerine göre, sirke kokusundan kaçınan kullanıcılar için sitrik asit, kabartma tozu ve taze limon suyu, hem sağlık hem de cihaz güvenliği açısından en etkili alternatifler olarak öne çıkıyor.

SİTRİK ASİT VE KABARTMA TOZU İLE TEMİZLİK

İnatçı kireç birikintilerini çözmek için su ısıtıcısına 2-3 yemek kaşığı sitrik asit dökülüp suyla kaynatılması öneriliyor. Asidin mineralleri tamamen çözebilmesi için kaynama sonrası karışımın 30 dakika bekletilmesi yeterli oluyor. Benzer bir sonuç için bir veya iki yemek kaşığı kabartma tozu kullanımı da tavsiye ediliyor. Kabartma tozu, yaklaşık 15 dakika içinde kireci çözerken aynı zamanda cihaz içerisinde oluşan istenmeyen kokuları da ortadan kaldırıyor.

DOĞAL ASİTLERİN KORUYUCU ETKİSİ

Taze limon suyunun suyla karıştırılıp kaynatılması ve en az bir saat bekletilmesi, cihazın iç yüzeyine zarar vermeden kireçten arınmasını sağlıyor. Meyvelerde bulunan doğal asitler ve uçucu yağlar, temizlik sonrası cihazda taze bir aroma bırakıyor. Uygulanan her türlü doğal yöntemden sonra cihazın birkaç kez temiz suyla durulanması, kalıntıların tamamen temizlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

CİHAZ ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN ÖNLEYİCİ ADIMLAR

Temizlik esnasında metal fırça veya keskin cisimlerin kullanılması, cihaz yüzeyini çizerek kireç oluşumunu daha da hızlandırabileceği için kesinlikle önerilmiyor. Uzun vadeli çözüm olarak mineral oranı düşük filtreli su kullanımı ve kullanım sonrası artan sıcak suyun boşaltılması tavsiye ediliyor. Ayrıca cihazın kapağının açık bırakılarak tamamen kurumasının sağlanması, kireç oluşumunu minimuma indiren önleyici adımlar arasında yer alıyor.