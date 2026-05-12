Sarıyer’de yol kenarında çalışan inşaat işçisi Arslan Orazmammedov, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazaya karışan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Kaza, Maden Mahallesi’nde saat 13.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Emre U. yönetimindeki 59 AJC 567 plakalı kamyonet, seyir halindeyken yol kenarında bir dükkân inşaatında çalışan Türkmenistan uyruklu Arslan Orazmammedov’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan 48 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Orazmammedov’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından işçinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. SÜRÜCÜNÜN EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Kazanın ardından gözaltına alınan 18 yaşındaki Emre U.’nun ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Şüphelinin ayrıca “açıktan hırsızlık” suçundan iki ayrı kaydının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emre U., çıkarıldığı mahkemece “taksirle adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. KAZA KAMERAYA YANSIDI Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin yol kenarında çalışan işçiye çarptığı anlar yer aldı.

