Hamburg'da bir restoran sahibini vahşice katleden Tamer Hasan Ali B. sonunda Türkiye'de yakalandı. Türk asıllı gurbetçi, şimdi cinayetinden sonra kaçtığı Türkiye'den sınırdışı edilecek.

Hamburg polisi tarafından uzun süredir aranan cinayet zanlısı Türk makamlarca Almanya'ya geri gönderilecek.

Almanya'daki bir restoran sahibini defalarca bıçaklayarak öldürmekle suçlanan şüpheli aylarca sahte kimlikle saklanmayı başardı.

Türk polisi tarafından yakalanan Tamer, Türk vatandaşı olduğunu belirtti ve sınırdışı kararına itiraz etti.

Bu yüzden davanın Hamburg'a taşınıp taşınmayacağına önümüzdeki günlerde mahkemeler karar verecek.

KONUŞMAYA İKNA EDİP KATLETTİ

Maktul Murtaza S. Hamburg kentindeki Hammer Sokağı üzerinde bulunan Sepideh isimli İran restoranını işletiyordu.

İki çocuk babası 41 yaşındaki adam Şubat 2026 tarihinde iş yerinin arkasında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan işletmeci, çalışanları tarafından bir Maybach ile Asklepios Kliniği götürüldü ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kurbanın ailesi zanlının aylar önce restoranda huzursuzluk çıkardığını ve mekana girişinin yasaklandığını belirtti. Bu giriş yasağının ardından zanlı aileye yönelik yoğun telefon tacizlerine ve tehditlere başladı.

Olay günü restorana tekrar gelen şüpheli maktule doğrudan doğruya "ben buraya sadece seninle konuşmak istiyorum" şeklinde hitap etti. İkili restoranın arkasına konuşmak için gitti.

Bu sözlerin hemen ardından restoranın arka tarafında büyüyen tartışma ölümcül bir saldırıyla son buldu.