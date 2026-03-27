Türkiye'de özellikle son yıllarda çocukların işlediği suçlarda artış yaşanıyor. Çocuklar cinayetten uyuşturucu ve taciz suçlarına kadar çeşitli türlerde suçlara bulaşıyor.

İktidarın hazırladığı yeni düzenlemede suç işleyen çocuklara verilen cezaların artırılırken anne ve babaya da ceza verilmesi öngörülüyor.

Mevcut Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve şikâyete bağlı olan “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçunun, daha ağır yaptırımlarla yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; komisyonda önemli açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil, özellikle birden fazla suç işleyen çocuklarda aile etkisine dikkat çekerek “12 yaşından küçüklerin cezai sorumlulukları olmadığı için, çocuk devamlı ailenin yanında suça karışıyorsa, aile koruma görevini yerine getirmiyor demektir. Ailelerin çocuklarının suç eğilimlerini kontrol altında tutmaları, tekrarı engelleyecektir. Maddi ve cezai sorumluluğun artırılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

"CEZAEVİNE GİRMEK RÜTBE ALMAK OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Suç dünyasındaki ürkütücü değişime de değinen Başarangil, çocukların artık cezaevine girmeyi bir “sosyal statü” olarak gördüklerini vurguladı. ‘Karşılaştığımız profiller kitaplarda okunanlar gibi değil’ diyen Başarangil şöyle devam etti:

Çocuklar suç işlemeye çok meyilli. Uyuşturucudan ağır suçlara hızlı bir evrilme var. 12-15 yaş grubunda tutuklama yasağı olması nedeniyle çocuklar direkt ‘Savcım, bizi niye tutuklamıyorsunuz?’ diye soruyor. Cezaevine girmek akranları arasında bir rütbe alma, bir üst seviyeye geçme ve övünç kaynağı olarak algılanıyor. Hukukçular, ailelere verilen bir yıla kadar hapis cezasının artırılmasını ve suçun şikâyete bağlı olmaktan çıkarılmasını öneriyor. Bu adımla, çocukların suça itilmesinde ihmali olan ebeveynlerin daha etkin bir denetime tabi tutulması amaçlanıyor.