TBMM’de gerçekleşen olayda, NOW Haber muhabiri Süleyman Soylu’ya yaklaşarak, "Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili bir sorum olacaktı" dedi. İlk etapta gülümseyerek karşılık veren Soylu’nun, sorunun içeriğini duyunca tavrı hızla değişti.

"KARDEŞ SEN BİR İZİN ALDIN MI?"

Muhabire "Siz kimsiniz?" diye soran Soylu, kurum cevabını aldıktan sonra fiziki müdahalede bulundu. Video kaydı yapan telefonu eliyle aşağı indiren Soylu, "Kardeş sen bir izin aldın mı?" diyerek hem soru sorulmasını hem de görüntü alınmasını engelledi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ BU MU?"

Yaşanan gerginliğin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak Soylu’ya sert eleştirilerde bulundu. Emir, Soylu’nun daha önce Meclis kürsüsünden verdiği "özgürlük" mesajlarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Kürsüde partimiz CHP’ye 'Basının sizi eleştirmesine alışacaksınız' diyerek özgürlük dersi verenler; sokakta Gülistan Doku sorusunu duyunca gazetecinin önüne duvar örüyor! Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız?"

"SUSTURARAK ADALETTEN KAÇAMAZSINIZ"

Açıklamasında eski Vali Tuncay Sonel’in iddialarına da atıfta bulunan Emir, dosyanın karartılmaya çalışıldığını savundu. Emir, "Süleyman Soylu’nun müdahalesi ve eski vali Tuncay Sonel’in 'talimat ondan geldi' itirafları ortadayken sormak lazım: Soruyu soranı susturarak ve basını engelleyerek adaletten kaçamazsınız. Parti içi kavganın stresini gazetecilerden çıkarmayın" ifadelerini kullandı.