Yangın, saat 15.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle büyüyen alevler kısa sürede çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Çatısında hasarın oluştuğu binada çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

