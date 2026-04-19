Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırladı. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşmayı ev sahibi VakıfBank 3-1 yendi ve seriyi 3-2 kazandı. Sarı-siyahlılar, setleri 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. VakıfBank, böylece Sultanlar Ligi'nde 15. şampiyonluğunu elde etti. Giovanni Guidetti ve öğrencileri Sultanlar Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Final serisinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde: 1.Maç: Fenerbahçe Medicana 0-3 VakıfBank 2.Maç: VakıfBank 1-3 Fenerbahçe Medicana 3.Maç: VakıfBank 3-1 Fenerbahçe Medicana 4.Maç: Fenerbahçe Medicana 3-2 VakıfBank 5.Maç: VakıfBank 3-1 Fenerbahçe Medicana

