Galatasaray'da bu sezon 12 gol ve 15 asistle kariyerinin en skorer dönemini yaşayan Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de radarına girdi. Fenerbahçe derbisini RAMS Park'ta izlediği öğrenilen Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta da milli futbolcu için son notunu verdi...

Sabah'ın haberine göre Barış Alper'i dikkatle takip eden Berta, yıldız futbolcuya tam not vererek Arsenal yönetimine raporunu iletti. İngiliz devi de sezon sonunda Sarı-Kırmızılılarla pazarlık masasına oturmaya karar verdi.

SÜPER LİG'İN REKORU OLACAK

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için beklentisi ise net... Sarı-Kırmızılılar, Dünya Kupası'nda değerine değer katacağını düşündüğü oyuncusu için 50 milyon euro net beklenti içerisinde. Arsenal'in bu rakamı ödemesi halinde Barış Alper, Süper Lig tarihindeki en pahalı satış olarak kayıtlara geçecek.

Süper Lig'deki daha önceki satış rekorları şöyle:

1-Ferdi Kadıoğlu (Brighton - 30 milyon euro)

2- Sacha Boey (Bayern Münih - 30 milyon euro)

3- Arda Güler (Real Madrid - 28 milyon euro -bonuslarla 30 milyon euro olabilir)

4- Cenk Tosun (Everton - 22.5 milyon euro)

5- Yusuf Akçiçek (Al Hilal - 22 milyon euro)