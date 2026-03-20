Trendyol Süper Lig'in 28. hafta programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi ise 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak. Ligin 28. haftasının programı şu şekilde: 4 Nisan Cumartesi: 14.30 Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) 14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman) 17.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep) 20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park) 5 Nisan Pazar: 14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat) 14.30 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 17.00 Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya) 20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani) 6 Nisan Pazartesi: 20.00 Kocaelispor-RAMS Başakşehir (Turka Araç Muayene Kocaeli)

