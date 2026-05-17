Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonu, bu akşam 20.00'de başlayacak olan 5 maçla son bulacak. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği sezonda bugün oynanacak karşılaşmalarla Karagümrük ve Kayserispor'un ardından küme düşecek üçüncü takım belli olacak.

29 puanı bulunan Antalyaspor, 31 puanlı Gençlerbirliği ve 32'şer puana sahip Kasımpaşa ile Eyüpspor'dan biri, gelecek sezon mücadelesine 1. Lig'de devam edecek.

KASIMPAŞA-GALATASARAY

Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Sarı-Kırmızılılarda cezalı Victor Osimhen ve sakat Asprilla forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da ise sakatlığı süren Wink ile cezalı durumdaki Kamil Ahmet, Cenk Tosun ve Gianniotis oynayamayacak. Kasımpaşa, maçtan puan çıkarması halinde kesin olarak ligde kalacak. Yenilirse diğer karşılaşmaların sonucunu bekleyecek.

FENERBAHÇE-EYÜP

Fenerbahçe ise Chobani Stadı'nda düşme hattının bir diğer adayı Eyüpspor'u ağırlayacak. Sarı-Lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Talisca, Nene, Asensio, Cherif ve Guendouzi'nin yanı sıra cezalı olan Ederson kadroda yok. Eyüp'te ise Torres ve Mendy cezalı durumda. Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayan Eyüp, puan alması halinde ligde kalacak. Kaybetmeleri durumunda ise Kasımpaşa gibi diğer maçların sonucunu bekleyecekler.

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

Trabzonspor ise hafta içinde Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda elediği Gençlerbirliği'ni Trabzon'da konuk edecek. Bordo-Mavililerde Savic, Batagov, Mustafa ve okay sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Başkent ekibinde ise Abdurrahim, Koita, Berk, Varesanovic, Abdullah ve Umut sakat. Cezalı Niang ve Onyekuru da kadroda yok. Gençlerbirliği'nin kaderi ise hem kendi çıkaracağı puanlara hem de diğer maçlardan gelecek sonuçlara bağlı.

ANTALYASPOR-KOCAELİSPOR

Hattın en kritik durumdaki takımı Antalyaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak. Akdeniz ekibine ligde kalmak için bu maçta galibiyet şart. Ayrıca diğer maçlardan gelecek sonuçlar da etkili olacak.