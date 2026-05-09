Süper Lig'de son iki haftaya girilirken, bir yandan şampiyonluk yarışı, diğer yandan da küme düşme hattında heyecan devam ediyor… Bugünkü sonuçlara göre küme düşen takımlar belli olabilir…

Süper Lig’in 33. haftasında tüm maçlar saat 20.00’de başlayacak… İşte ateş hattındaki maçlar ve olasın senaryolar:

FATİH KARAGÜMRÜK (24 PUAN): Ligin son sırasında yer alan Karagümrük, Kocaelispor ile berabere bile kalsa düşecek. Son hafta Alanya ile karşılaşacak Karagümrük, 2 maçı kazansa da Eyüp ve Antalya 2'şer puan alırsa lige veda edecek.

KAYSERİSPOR (27): Alanya'ya konuk olacak Kayserispor, bu maçta yenilirse Eyüpspor ve Antalya'nın kazanması halinde 1. Lig'e gerileyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ (28): Kasımpaşa'yı konuk edecek Gençlerbirliği mutlak 3 puan peşinde. Kazanamazsa Antalya ve Eyüp'ün galip geldiği senaryoda 1 hafta kala küme düşecek.

ALANYASPOR (34): Kayserispor'u ağırlayacak Akdeniz ekibinin, kümede kalması için 1 puan alması ya da Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesi yetecek.

EYÜPSPOR, ANTALYASPOR (29): Eyüpspor Rize deplasmanına, Antalyaspor da Galatasaray'a konuk olacak. İki takım da kazanarak rakiplerinin durumuna göre ligde kalmayı umuyor.

KASIMPAŞA (32): Ligde kalması için tek galibiyetin yeteceği Kasımpaşa, Alanyaspor gibi hiç galip gelemese de ya da 3 puanın altına düşse de diğer rakiplerinin sonucuna göre ligde kalabilecek.