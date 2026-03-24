Survivor'da açlık, stres ve parkur yarışmacıları zorlarken gerilimler de tavan yapıyor. Dominik'te Bayhan ve Engincan arasındaki tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Bayhan Gürhan ile Engincan arasında ada şartlarında başlayan bir sürtüşme, konseyde doruğa ulaştı.

''SENİ HAVALİMANINDAN ALDIRIRIM''

Söz konusu tartışmada Bayhan’ın Engincan’a dönerek “Seni havalimanından aldırırım” dediği öne sürüldü. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve izleyiciler arasında büyük bir tartışma başlattı.

İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı izleyiciler sözleri tehdit olarak yorumlarken, bazıları ise öfke anında söylenmiş ve abartılmış bir çıkış olabileceğini savundu. Survivor’ın psikolojik olarak çok zorlayıcı bir ortam olduğu ve yarışmacıların bazen bu tür sert çıkışlar yapabileceği de hatırlatılıyor.

Engincan’ın tepkisi ise merak konusu. Kulislerden sızan bilgilere göre, Engincan olayı büyütmemeye çalışıyor, ancak ada içindeki gerginlik hissedilir şekilde artmış durumda.

Sosyal medyada yorumlar ikiye bölündü:

“Bu iş artık yarışma sınırını aştı”





“Survivor’da bunlar normal”

Eski sezonları hatırlayan izleyiciler, benzer sert diyalogların geçmişte de yaşandığını vurguluyor.

BAYHAN'DAN O SÖZLERE YANIT

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıklayan Bayhan ise, ''Bizim çocuklar onu havalimanında karşılarlar.'' cümlelerini söylediğini belirtti.