TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye 2026’da finale yaklaşılırken yarışmadaki gerilim giderek artıyor. Programın 20. hafta 4. bölüm fragmanında ortaya çıkan olay, ada konseyine damga vurdu.

YARIŞMACILAR DA PANİK OLDU

Fragmanda yarışmacıların Sude’ye Beyza’yı sorduğu anlar dikkat çekerken, Nagihan’ın “Yılan mı soktu, akrep mi soktu? Beyza kayıp” ifadeleri ekrana yansıdı. Yarışmacılar arasında yaşanan panik ve endişe izleyicilerin de dikkatini çekti.

ACUN ILICALI OLAYI ANLATTI

Olayla ilgili konuşan Acun Ilıcalı ise yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

“ Mavi takımdan bir yarışmacımız ortadan kayboluyor. Benle irtibata geçtiler. Önce 10 dakika bulamadılar, sonra 30 dakika oldu. Benim ne kadar korktuğumu tahmin ediyorsunuz tabi. 30 dakika geçtikten sonra en azından beni çok mutlu eden bir haber geldi, yarışmacı bulundu diye.”

KAMPTAN KAÇIP SERCAN İLE MUHABBETE GİTTİ

Konseyde sert bir tavır sergileyen Acun Ilıcalı, Beyza’nın başka bir kampa giderek Sercan’la görüştüğü iddiasını da gündeme taşıdı. Ilıcalı’nın, “Gördüğümüz sahne kamptan kaçıp Sercan ile muhabbete giden bir Beyza. Karşına çıkacağını düşünerek bir kez daha soruyorum: Öbür kampa gitmenin Sercan ile bir ilgisi var mı yok mu?” sözleri fragmanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Yeni bölüm öncesinde Beyza ve Sercan arasında nasıl bir konuşma geçtiği merak konusu olurken yaşanan olay sosyal medyada da kısa sürede gündem olmayı başardı.