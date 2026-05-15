TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da büyük bir şok yaşandı. Sezona hızlı başlayan Barış Murat Yağcı, parkur sırasında geçirdiği talihsiz düşüş sonrası sakatlandı. Yapılan kontrollerde parmağında ciddi kırık tespit edilen yarışmacının yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı. YERE DÜŞTÜ ACI İÇİNDE KALDI Survivor’ın son bölümünde yaşanan olay izleyicileri ekran başına kilitledi. Parkur etabında dengesini kaybederek yere düşen Barış Murat Yağcı, acı içinde yerde kaldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yarışmacının parmağında kırık olduğu belirlendi. 6 HAFTA BOYUNCA ALÇIDA KALACAK Yapılan açıklamada, sakatlığın ciddi olduğu ve tedavi sürecinin uzun süreceği ifade edildi. 6 hafta boyunca alçıda kalması gereken Yağcı’nın, yarışmanın yoğun temposuna geri dönmesinin mümkün olmadığı aktarıldı. ''ÇARESİZ KALDIK'' Programda açıklama yapan Acun Ilıcalı, yarışmacının durumuna ilişkin “Barış’ın parmağında ciddi bir kırık var, tedavisi devam ediyor. Alçıyı kımıldatmaması gerekiyor. Survivor’a devam edemeyecek. Çaresiz kaldık” ifadelerini kullandı. Öte yandan yarışmada son dönemde yaşanan sağlık kaynaklı ayrılıklar dikkat çekerken, daha önce Bayhan Gürhan da benzer şekilde sakatlık nedeniyle diskalifiye olmuştu.

