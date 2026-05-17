Survivor’da Yunanistan kampında yaşanan talihsiz tekne kazası, ada konseyinde büyük şok etkisi yarattı. Acun Ilıcalı, yarışmacılara yaptığı açıklamada mavi takımdan Stavros’un denizde yaşanan kaza sonrası ağır yaralandığını ve olayın seyrine ilişkin detayları paylaştı.
YARIŞMACILARA ANLATTI
Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, olay anını ''Maalesef iki yarışmacı balık avına çıktığı sırada denizin açık tarafında bir sürat teknesiyle karşılaşıyor ve mavi takımdan Stavros çok ağır bir kaza geçiriyor.'' cümleleriyle anlattı.
Acun Ilıcalı, kazada Stavros’un ciddi kan kaybı yaşadığını ve bir bacağında ampute durumu bulunduğunu ifade ederken, olay anında teknede bulunan Manos’un da müdahalede kritik rol oynadığını belirtti. Ilıcalı, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle Stavros’un hayata tutunduğunu vurguladı.
MİAMİ'YE SEVK EDİLECEK
Yarışmacıya hastanede de refakat ettiğini söyleyen Ilıcalı, Stavros’un genel sağlık durumunun hassas olduğunu, diğer bacağında da ciddi hasar bulunduğunu ve tedavisinin devam ettiğini aktardı. Ayrıca Stavros’un özel uçakla Miami’ye sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.
''STAVROS ARTIK BİZİM KARDEŞİMİZ''
Yaşanan olayın ardından duygusal anlar yaşanırken, Acun Ilıcalı Stavros’u “Survivor ailesinin bir parçası” olarak gördüklerini belirtti. Bundan sonra kendisine destek olacaklarını söyleyen Ilıcalı, yaşanan üzücü olay nedeniyle bir süre konseyde yer alamayacağını ve sunuculuğu Murat Ceylan’ın üstleneceğini açıkladı.
Acun Ilıcalı’nın, “Hayatta kalması bizim için en büyük teselli. Bundan sonra o artık bizim kardeşimiz” sözleri ise konseyde duygusal anlara neden oldu.
