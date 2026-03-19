Survivor Türkiye yarışmasından elenen Onur Alp Çam, Türkiye’ye döner dönmez ailesine kavuştu. Uzun süren ayrılığın ardından yaşanan duygusal buluşma, izleyenleri etkiledi.

''HERKESİN SEVDİĞİNE KAVUŞMASI DİLEĞİYLE''

Ailesiyle buluştuğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Onur Alp, “Herkesin sevdiklerine kavuşması dileğiyle” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

''BİR DAHA GİTMİYORSUN''

Buluşma sırasında duygusal anlar yaşanırken, sarılmalar dikkat çekti. Onur Alp’in ailesine olan özlemi, görüntülere de yansıdı.

Paylaşımlarda dikkat çeken bir detay da çiçekler oldu. Onur Alp, çiçeklerin Acun Ilıcalı tarafından gönderildiğini belirtirken, babasına çiçek almadığını esprili bir dille ifade etti.

Aile buluşmasında Onur Alp’in büyükannesi de torununa “Bir daha gitmiyorsun” diyerek tatlı bir uyarıda bulundu. Duygusal anların

yer aldığı görüntüler, sosyal medyada en çok izlenen içerikler arasına girdi.

''NAGİHAN ZOR BİR İNSAN''

Öte yandan TV8'e konuk olan Onur Alp, "Biz Survivor'da acaba ne yaşayacağız diye heyecan içindeyken,Nagihan seneye Survivor'a gelince hangi atışlar olur onun hesabını yapıyor.Nagihan için atış yapamıyorsan,iyiliğinin, insanlığının hiçbir önemi yok.Takımı baskılayarak yaşam enerjimizi yoketti." diye konuştu.