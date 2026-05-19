ARSALAR DA BEDAVA

Suudilerin 30 yıl boyunca bize alım garantisi ile elektrik satacağı proje TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilirken, komisyonun CHP’li üyeleri Namık Tan, Talih Özcan, Utku Çakırözer, Oğuz Kaan Salıcı ve Yunus Emre şerh koydu. Bu şerh ile Suudilerin Türkiye vatandaşlarını nasıl soyacağı ortaya çıktı. CHP’li vekillerin ekledikleri muhalefet şerhinde Suudilerin 2 santral için 600 milyon Euro harcayacağı, karşılığında 2.5 milyar Euro kazanacağı belirtildi. Anlaşmanın yalnızca Suudilere avantaj sağladığı belirtilen şerhte, “Türkiye’nin ihtiyacı olmasa bile almak zorunda kalacağız. 30 yıllık süreçte Sivas GES için 1.31 milyar Euro, Karaman GES için ise 1.17 milyar Euro ödeme yapılacak” ifadeleri yer aldı.

Suudilerin kuracakları güneş enerjisi santrallerinin tüm altyapısı, imar izinleri ve kamulaştırma işlemleri Türkiye tarafından sağlanacak, arsa ücretsiz verilecek, Gümrük ve Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi alınmayacak. Suudiler adeta özerk bölge gibi işleyecek olan ve kendilerine bedava verilen arazilerde ürettikleri enerjiyi bize satacak.