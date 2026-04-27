İspanya’nın güneyindeki Algeciras Körfezi’nde gerçekleştirilen ve 'Project Herakles' adı verilen çalışma kapsamında, araştırmacılar deniz tabanını detaylı şekilde taradı. Yapılan incelemelerde bölgede toplam 100’ün üzerinde batık tespit edilirken, bunların önemli bir kısmı ayrıntılı şekilde kayıt altına alındı.

EN ESKİSİ 2 BİN 400 YILLIK

Uzmanlara göre keşfedilen en eski batıklar, M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu da bölgenin, antik çağlardan bu yana yoğun bir deniz trafiğine sahne olduğunu gösteriyor. Roma döneminden modern çağa kadar farklı dönemlere ait gemilerin aynı bölgede bulunması, Cebelitarık Boğazı’nın tarih boyunca kritik bir geçiş noktası olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

FARKLI MEDENİYETLERİN İZLERİ

Araştırmacılar, batıkların yalnızca sayıca fazla olmadığını, aynı zamanda büyük bir çeşitlilik sunduğunu belirtiyor. Bölgede İspanyol, İngiliz, Hollandalı ve Venedikli gemilere ait kalıntıların bulunması, buranın yüzyıllar boyunca uluslararası ticaret ve askeri hareketlilik açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Özellikle bazı batıkların savaş dönemlerine ait olması, deniz altında adeta bir tarih mozaiği oluşmasına neden oldu. Uzmanlara göre bu durum, bölgeyi Akdeniz’in en zengin su altı arkeoloji alanlarından biri haline getiriyor.

GÖRÜNMEYEN TEHLİKE

Ancak araştırmacılar, bu eşsiz mirasın tehdit altında olduğuna da dikkat çekiyor. Yoğun deniz trafiği, sanayi faaliyetleri ve iklim değişikliği gibi faktörler, su altındaki tarihi kalıntıların zarar görmesine yol açabiliyor. Ayrıca istilacı türlerin de batıklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu ifade ediliyor.

Bilim insanları, çalışmaların devam edeceğini ve henüz keşfedilmemiş çok sayıda batığın daha gün yüzüne çıkarılabileceğini belirtiyor. Bu keşif, denizlerin derinliklerinde hâlâ çözülmeyi bekleyen sayısız tarihi sır bulunduğunu bir kez daha gösteriyor.