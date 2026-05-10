İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi’nde 8 Mayıs Cuma akşamı meydana gelen olayda, taksi şoförü Gökhan A. büyük bir vahşetin hedefi oldu. Aracına müşteri olarak aldığı iki şüpheli, önce dostane tavırlar sergileyerek şoförün güvenini kazandı. Ön koltuğa oturan saldırgan, Gökhan A. ile tokalaşıp sohbet ederek onu oyalarken, arka koltuktaki suç ortağı hain planı devreye soktu.

Sohbetin devam ettiği sırada arka koltuktaki şahıs, yanında getirdiği ipi aniden şoförün boynuna dolayarak çekmeye başladı. Nefessiz kalan Gökhan A., her iki saldırganın yumruklu saldırısına maruz kaldı. Uyuşturucu madde etkisinde oldukları iddia edilen şüpheliler, feci şekilde darp ettikleri taksiciyi gasp ettikten sonra araçtan inerek kayıplara karıştı.

TELEFONLA KAYDETTİLER



Yaşanan dehşet anları taksideki araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, saldırganlardan birinin şoföre şiddet uyguladığı sırada bir yandan da cep telefonuyla video çekmesi dikkat çekti. Vicdansızlığın bu kadarı dedirten olayda, şüphelilerin kaçmadan önce araç kamerasına da zarar vermeye çalıştığı görüldü.

ŞOFÖR TEDAVİ ALTINA ALINDI



Ağır darbeler alan ve yaralanan Gökhan A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şans eseri hayatta kalan taksi şoförünün hastanedeki tedavisi devam ederken, polis ekipleri bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kimlikleri tespit edilmeye çalışılan kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.