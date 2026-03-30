Kış aylarının soğuk havasında içimizi ısıtan bitki çayları doğru tüketim ile sağlık açısından belirli faydalar sunar. Ancak bitki çaylarının demleme süresi, demleme çeşidi ve hangi bitki çayının hangi sağlık sorununa iyi geldiği gibi etkenlere dikkat etmek de önem taşır. Pek çok kişi her bitki çayını aynı yöntemle ve sürede demliyorken Tarım ve Orman Bakanlığı duruma müdahale etti.

BİTKİ ÇAYLARINA DEMLEME TALİMATI DÜZENLEMESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı X resmi hesabı tarafından yapılan bir açıklamaya göre bitki çayları artık demleme talimatı ile birlikte satılacak. Bu şekilde bitki çayının hangi demleme yöntemi ile demlenmesi ve ne kadar sürede demlenmesi gerektiği gibi bilgiler vatandaşa direkt olarak verilecek. Yapılacak düzenleme ile demleme talimatları bitki çaylarının ambalajlarında yer alacak.

Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı resmi X hesabından ''Bitki çaylarında belirsizliğe son veriyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte, her ambalajda yer alacak hazırlama talimatı sayesinde vatandaşımız en sağlıklı tüketim yöntemine doğrudan ulaşacak.'' açıklaması ile birlikte duyuruldu.