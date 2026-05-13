Kopenhag’ın kuzeydoğusunda hayata geçirilen proje, yalnızca yeni yaşam alanı oluşturmak için değil, aynı zamanda yükselen deniz seviyelerine ve fırtına riskine karşı kenti korumak amacıyla geliştirildi. Danimarka hükümeti, adanın gelecekte başkenti su baskınlarına karşı doğal bariyer gibi koruyacağını belirtiyor.

Yetkililere göre yapay ada yaklaşık 2,6 kilometrekarelik alanı kapsayacak. Bölgede yeni konutların yanı sıra metro hattı, tüneller ve ulaşım bağlantılarının da kurulması planlanıyor. Projenin etaplar halinde ilerleyeceği ve tamamen tamamlanmasının 2070 yılını bulabileceği ifade ediliyor.

Dev projenin toplam maliyetinin ise yaklaşık 30 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

ÇEVRECİLERDEN TEPKİ GELDİ

Dev proje çevre örgütlerinin de tepkisini çekti. Bazı uzmanlar ve çevreci kuruluşlar, Baltık Denizi’ne yapılacak büyük ölçekli dolgunun deniz ekosistemine zarar verebileceğini savunuyor. Özellikle su akışının değişmesi ve oksijen seviyelerinin etkilenmesi ihtimali nedeniyle proje Avrupa’da tartışma yarattı.

Projeyle ilgili yayımlanan raporlarda, inşaat sürecinde Kopenhag çevresinde her gün yüzlerce kamyonun toprak taşıyacağı belirtiliyor. Buna rağmen Danimarka yönetimi, Lynetteholm’un hem konut ihtiyacını azaltacağını hem de iklim değişikliğine karşı uzun vadeli çözüm sağlayacağını savunuyor.