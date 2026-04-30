Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Grup toplantısında sarf ettiği ‘Basın mensuplarını küstahça tehdit edenlerden olmadık’ sözleri dikkat çekerken, Erdoğan’ın bu sözleri söylediği anlarda AKP’lilerin basın mensuplarına ‘parmak sallaması’ gündeme oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken, not alan gazetecilerin arkasında bulunan AKP’liler “Gençlik burada, reisinin yanında” sloganları attı. Gazetecilerin partilileri “Erdoğan’ı duyamadıkları için uyarmasıyla ortam bir anda gerildi.

Bir partili gazetecilere, "Reis konuşuyor, dinlemeyecek miyiz, burada olmayacak mıyız? Sesini kıs, gürültü yapıyorsun, reis konuşuyor” derken, gazeteciler de not aldıklarını ve Erdoğan’ı duyamadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.

Bir partili araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalışırken, partililer bir kez daha slogan attı. Ancak bir daha gerilim yaşanmadı.

ERDOĞAN NE DİYORDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ilgili bölümünde "Hak ve hürriyetlerin genişletilmesinden, devlete çöreklenmiş oligarşik yapılarla mücadeleye; siyaset odaklarının geriletilmesinden milli iradenin güçlendirilmesine kadar her alanda cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarına imza attık, birçok alanda sessiz devrimler gerçekleştirdik. Ana muhalefet gibi lafa gelince basın özgürlüğünden dem vurup sırf yolsuzluklarını gösteriyorlar diye kürsüden basına parmak sallayanlardan, basın mensuplarını küstahça tehdit edenlerden olmadık. Eleştirilere tahammül gösterdik, yapıcı önerilere kulak verdik. Hukuksuzluklar karşısında hakkımızı yine hukukun içinde aradık. 'Onu kapatacağız, şunun kapısına kilit vuracağız, hepinizden hesap soracağız' gibi anti demokratik yollara asla tevessül etmedik” ifadelerini kullanmıştı.

SOYLU GÜLİSTAN DOKU SORUSUNA KIZDI

Erdoğan’ın konuşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Gülistan Doku ile ilgili soru soran muhabire kızdı.

Muhabir Doku dosyasıyla ilgili soru sormak isterken, Soylu’nun fiziksel müdahalesiyle karşılaştı. Soylu, muhabirin koluna vurarak görüntü almasını engellemeye çalıştı.