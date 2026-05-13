Sripol, dev gövdeyi güçlendirilmiş karton paneller, sıcak silikon ve hafif destek parçaları kullanarak oluşturdu. Uçağın kanatları, kuyruk bölümü ve kokpit kısmının büyük bölümü kartondan hazırlanırken, kritik bağlantı noktalarında ise ince kontrplak destekler kullanıldı.

HAVALANMAYI BAŞARDI

Açık arazide yapılan denemelerde kartondan yapılan uçak önce pistte ilerledi. İlk testlerde dengesizlik ve sürtünme sorunları yaşayan proje, yapılan ayarlamaların ardından kısa süreliğine yerden kesilmeyi başardı.

Test sırasında Sripol’un uçağın içine girerek sistemi uzaktan kumandayla kontrol ettiği görüldü. Bir otomobil yardımıyla hız kazanan uçak, kısa süre havada süzüldükten sonra sert olmayan bir iniş yaptı.

Projede kullanılan karton malzemenin hafifliği sayesinde uçağın ağırlığının düşük tutulduğu belirtiliyor. Ancak içerik üreticisi, en büyük sorunun kartonun yüksek baskı altında kolay bükülmesi olduğunu söyledi.

Bu nedenle uçakta bazı bölgeler kat kat kartonla güçlendirildi. Kanat bağlantıları ve pilot bölümünde ekstra destek sistemleri kullanıldı.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

YouTube’da yayınlanan görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Birçok kullanıcı projeyi “çocukluk hayalinin gerçek hali” olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise kartondan yapılan bir uçağın gerçekten havalanmasına şaşırdı.

Peter Sripol ise projeyi geliştirmeye devam edeceğini ve gelecekte karton uçağı daha uzun süre havada tutmayı hedeflediğini açıkladı.