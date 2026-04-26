Baharın gelişini müjdeleyen ve meyve tezgahlarının en gözde ürünlerinden biri olan can eriğinde 2026 yılı hasat sezonu devam ediyor. Mart ayı ortalarında örtü altı üretimiyle başlayan süreç, Nisan ayı itibarıyla açık alanda da ivme kazandı. Özellikle aşerenlerin ve mevsimin ilk meyvesini tatmak isteyenlerin heyecanla beklediği yeşil erik, bu yıl hem kalitesi hem de verimiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

ÜRETİMİN KALBİ AKDENİZ’DE ATMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin can eriği üretiminde lokomotif görevi gören Mersin, bu yıl da liderliğini kimseye kaptırmadı. Mersin’in özellikle Mut ve Silifke ilçeleri, mikroklima özellikleri sayesinde en erken ve en kaliteli hasadın adresi oldu. Mersin’i takip eden Hatay (Samandağ) ve Adana bölgelerinde de hasat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Üretim bölgelerinde sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren işçiler, erikleri büyük bir titizlikle dalından topluyor.

110 TONU AŞAN VERİM BEKLENTİSİ

2026 yılı tarım sezonu, yağışların düzenli seyretmesi sayesinde can eriği için oldukça verimli geçiyor. Sadece Mersin’in Mut ilçesindeki yaklaşık 115 dönümlük örtü altı alanlarda bu yıl 110 tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Geçen yıl yaşanan kuraklık endişelerinin ardından, bu seneki yüksek verim ve meyvelerin iri boyutu ihracat pazarında da Türkiye'nin elini güçlendiriyor.

İÇ PİYASA VE İHRACATTA TALEP YÜKSEK

Can eriği, üretim zahmeti ve erkencilik avantajıyla çiftçiye en yüksek getiriyi sağlayan kalemlerin başında geliyor. Sezonun başında kilogramı 4.000 TL – 5.000 TL gibi astronomik rakamlarla "tadımlık" olarak satışa sunulan erik, hasadın bollaşmasıyla birlikte iç piyasada kilogramı 200 TL ile 350 TL bandına geriledi.

Çiftçinin asıl kazancı ise ihracat kanadından geliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden (Almanya, İngiltere, Hollanda) gelen yoğun talep, ihracat fiyatlarını kilogram bazında 450 TL seviyelerinde tutuyor.