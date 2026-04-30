Bolu’da görülen Tanju Özcan davasında yeni ayrıntılar gündeme geldi. Davanın kilit isimlerinden belediye çalışanı Öznur Ç.’nin soruşturma aşamasındaki beyanları ile mahkemedeki ifadeleri arasındaki farklılıklar tartışma yaratırken, Ç.’nin avukatlığını AKP Bolu Merkez İlçe Başkanı Avukat Cihan Yavuz’un yapması dikkat çekti.

SAVUNMAYI AKP’Lİ İLÇE BAŞKANI ÜSTLENDİ

Soruşturma sürecinde olaya ilişkin detaylı bir anlatımda bulunduğu belirtilen Öznur Ç.’nin, mahkeme aşamasında bu beyanlarından geri adım attığı ve farklı bir ifade verdiği öğrenildi. Bu değişim, dosyadaki iddiaların doğruluğuna ilişkin soru işaretlerini artırdı. Öte yandan, Öznur Ç.’nin savunmasını siyasi kimliğiyle de bilinen AKP Bolu Merkez İlçe Başkanı Avukat Cihan Yavuz’un üstlenmesi, davaya ilişkin tartışmaları derinleştirdi.

”DAVANIN SİYASİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Davaya ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz sürecin siyasi olduğunu ifade ederek Özlem Ç.’nin ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti. Karagöz şunları söyledi;

“Davada bahsi geçen hanımefendinin ilk ifadesiyle AKP’nin merkez ilçe başkanın dahil olmasının ardından verdiği ifade tamamen birbirinden farklı. Burada AKP'nin ilçe başkanının davayı üstlenmesi sürecin ne kadar siyasi olduğunu zaten ortaya çıkardı. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz ama bu konuyla ilgili AKP il başkanlığında olağanüstü toplantı yapılmış AKP genel merkezine de iletilmiş diye duyduk. Ama AKP’li yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı. Davayla ilgili durumda ise zaten Tanju Bey şantaj iddiasıyla suç duyurusunda bulunurken taraflarda şikâyetçi olduğunu öğrendik. Ama ismi geçen hanımefendinin ilk ifadesinde de herhangi bir şikâyetinin olmadığı zaten resmi kayıtlarda mevcut. İlk ifadesinde bambaşka şeyler söylerken AKP’li başkanın olaya dâhil olması sonrasında bu hanımefendi ilk ifadesiyle çelişkili ifade vermiş” ifadelerini kullandı.