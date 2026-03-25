Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından ROKETSAN, yaklaşık iki yıl önce ismini duyurduğu ve ilk kez SAHA EXPO 2024’te kamuoyuna tanıttığı Lazer Orta Menzilli Tanksavar Füzesi L-OMTAS'ın seri üretimine geçildiğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, sistemin tüm test atışlarını başarıyla tamamladığı ve üretim hattındaki faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

Yüksek hassasiyetli lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı ile dikkat çeken L-OMTAS, modern muharebe sahasındaki zırhlı tehditlere karşı Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği en güncel çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.

Hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş gücü sunan sistem, atış öncesi veya sonrası kilitlenme özelliği sayesinde sahadaki operasyonel esnekliği artırıyor. 160 mm çapa, 1,75 metre uzunluğa ve 32 kg ağırlığa sahip olan füze, 5,5 kilometre menziliyle etkili bir caydırıcılık sağlıyor.

Teknik kabiliyetleri bakımından oldukça geniş bir yelpazeye hitap eden L-OMTAS; tandem anti-tank, yüksek infilaklı parçacık etkili ve termobarik harp başlığı seçenekleriyle tanklar, zırhlı araçlar ve beton koruganlar üzerinde imha edici etki bırakabiliyor. Üç ayaklı platformların yanı sıra kara araçlarına açık veya kapalı kule entegrasyonuyla da kullanılabilen sistemin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesiyle birlikte yerli tanksavar birimlerinin vuruş kapasitesini önemli ölçüde pekiştirmesi bekleniyor.