Otomobil endüstrisinin gelişim sürecinde, üretim dönemlerinde büyük etki yaratan ancak satış stratejileri veya ekonomik krizler nedeniyle üretimleri durdurulan modeller, klasik araç tutkunları tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Yapılan son incelemeler, Ford’dan Kia’ya kadar farklı dönemlere damga vurmuş, tarihin en güçlü performans otomobillerini ve bu araçların piyasa yolculuklarını ortaya koydu.

FORD MUSTANG MACH 1

1969 yılında standart 250 beygir gücü üreten 351 Windsor V8 motoruyla piyasaya sürülen Mustang Mach 1, Ford’un performans odaklı "fastback" modelleri arasında yer aldı. Cobra Jet motor yükseltmesiyle 0’dan 100 km/s hıza 6 saniyenin altında ulaşabilen araç, Boss 302 ve Boss 429 modellerinin gölgesinde kalmasına rağmen kült bir statü kazandı. 17 yıllık bir aradan sonra Mach 1 ismi, 2021 yılında Shelby GT350’nin yerini doldurmak üzere yeniden modern teknolojiyle buluşturuldu.

PONTIAC G8 GXP

2009 model yılı için üretilen Pontiac G8 GXP, Corvette’ten alınan 6.2 litrelik LS3 V8 motoruyla 415 beygir gücü üreterek dikkatleri üzerine çekti. Arkadan itişli ve manuel şanzıman seçeneği sunan spor sedan, 0’dan 100 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşıyordu. Ancak General Motors’un yaşadığı finansal kriz nedeniyle Pontiac markasının kapatılması, bu performans modelinin üretim ömrünü kısalttı.

VOLKSWAGEN CORRADO VR6

1988-1995 yılları arasında üretilen Volkswagen Corrado, 1992 yılında kaputunun altına yerleştirilen 2.8 litrelik dar açılı VR6 motoruyla segmentinde fark yarattı. 178 beygir gücü üreten bu motor, aracı 230 km/s azami hıza ulaştırırken, 1992 yılında otomatik olarak açılan arka spoyler gibi ileri teknolojilerle donatıldı. Ancak o dönem BMW 3 Serisi ile yarışan yüksek satış fiyatı (21.840 dolar), modelin sınırlı sayıda üretilmesine ve 1995 yılında üretimden kalkmasına neden oldu.

MAZDA 323 GTX

Mazda’nın FIA Grup A ralli yarışmaları için homologasyon amacıyla ürettiği 323 GTX, 1988 yılında tanıtıldı. 132 beygir gücünde, 1.6 litrelik turboşarjlı motora sahip olan araç, ön ve arka akslar arasında aktif tork dağılımı yapabilen gelişmiş bir dört tekerlekten çekiş sistemine sahipti. 1040 kilogramın altındaki ağırlığıyla yüksek yol tutuş performansı sunan model, Japon mühendisliğinin ralli disiplinindeki önemli örneklerinden biri olarak tarihe geçti.

KIA STINGER GT

Listenin en yeni üyelerinden olan Kia Stinger GT (2018-2023), eski BMW M bölümü yöneticisi Albert Biermann yönetiminde geliştirildi. Çift turboşarjlı 3.3 litrelik V6 motoruyla 365 beygir güç ve 376 lb-ft tork üreten araç, 278 km/s maksimum hıza ulaştı. Adaptif amortisörler ve Brembo fren sistemiyle donatılan Stinger GT, Avrupalı rakiplerine kıyasla sunduğu fiyat-performans avantajıyla grand touring segmentinde kendine yer buldu.