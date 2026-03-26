FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takımımız, bu akşam saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda Romanya'yı konuk edecek. Kazanan takım, Slovakya-Kosova maçının galibiyle karşılaşacak ve o mücadelenin sonunda Dünya Kupası'na gidecek takım belli olacak.

24 YILLIK HASRET SON BULSUN!

Dünya Kupası'na son olarak 2002'de Şenol Güneş yönetiminde katılan ve tarihi bir zafer elde ederek turnuvayı 3. sırada bitiren A Milli Takımımız, 24 yıldır katılım gösteremedi. Vincenzo Montella yönetiminde yeni jenerasyondan faydalanmak isteyen Ay-Yıldızlılar, sırasıyla Romanya ve ardından Slovakya-Kosova maçının galibini yenerek 24 yıl aradan sonra; ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'na gitmek istiyor.

MAÇTAN ÖNCE 'ÇUVAL' SORUSU

Öte yandan karşılaşmadan bir gün önce Rumen basınından ProSport muhabirleri, Tüpraş Stadı'nda çok sayıda kapalı çuval buldu. Onlarcası fark edilen çuvallar merak yaratırken, sırrı kısa sürede çözüldü.

OdaTV'nin haberine göre çuvalların içeriğinde, organizasyonun maç için hazırladığı görsel şov malzemeleri yer alıyor. Çantaların içinde tribünlerde kullanılmak üzere yerleştirilen on binlerce Türk bayrağı ve koreografi ekipmanları bulunduğu belirtildi.