Meksika’nın dünyaca ünlü arkeolojik sit alanı Teotihuacan, korkunç bir saldırıya sahne oldu. Başkent Meksiko yakınlarında bulunan tarihi bölgeye gelen bir saldırgan, çevredeki turistlerin üzerine rastgele ateş açarak büyük bir paniğe yol açtı. Ay Piramidi’nin tepesinden duyulan silah sesleri arasında bir Kanadalı turistin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Gözü dönmüş saldırgan, gerçekleştirdiği katliamın ardından aynı silahla intihar etti.

AY PİRAMİDİ’NİN TEPESİNDE PANİK ANLARI

Sosyal medyaya yansıyan dehşet verici görüntülerde, saldırganın tarihi yapının zirvesinde olduğu sırada silah seslerinin yankılandığı ve bölgedeki ziyaretçilerin can havliyle kaçıştığı görüldü. Çığlıkların yükseldiği olay anında, turistlerin güvenlik güçlerinden yardım istediği ve arkeolojik alanın kısa sürede büyük bir karmaşaya teslim olduğu kayda geçti. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybeden kişinin Kanada vatandaşı bir kadın olduğunu teyit ederken, yaralıların tedavisine devam edildiğini açıkladı.

GÜVENLİK KABİNESİ ACİL KODUYLA TOPLANDI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yaşanan trajediye ilişkin yaptığı açıklamada hayatını kaybeden turistin ailesine taziyelerini iletti. Güvenlik Kabinesi’ni acil koduyla görevlendiren Sheinbaum, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve bölgedeki koordinasyonun sağlanması için İçişleri ile Kültür bakanlıklarına talimat verdi. Saldırının ardından Ulusal Muhafızlar ve eyalet polisi bölgeyi tamamen kordon altına alırken, tarihi alan geçici olarak ziyarete kapatıldı.