Polonya’nın güneydoğusunda, lisanslı bir metal dedektörü kullanıcısı tarafından tesadüfen bulunan 18 parçalık dev takı koleksiyonu, tarih meraklılarını ve bilim dünyasını büyüledi. M.Ö. 550 ile 400 yılları arasına tarihlenen bu nadir define, yaklaşık 2.500 yıl önce özenle toprağa gizlenmiş.

TOPRAĞIN ALTINDA SAKLI SERVET

Lublin Anıt Konservatörü’nden yapılan açıklamaya göre; Zamość ve Krakow’dan gelen uzman arkeologlar, bildirilen bölgede yaptıkları kazıda toplam ağırlığı 4 kilogramı bulan 18 adet bilezik ve halhal ortaya çıkardı. Bronzdan dökülen bu devasa koleksiyonun, tek bir kişiye ait olduğu ve kasıtlı olarak bir arada gömüldüğü tahmin ediliyor.

LUSATİAN KÜLTÜRÜNÜN GİZEMLİ SALTANATI

Keşfedilen takılar, o dönemde Avrupa’nın geniş bir bölümüne yayılan ancak Zamość bölgesinde nadir görülen Lusatian kültürü tarzında işlenmiş. Tek bir bronz çubuktan bükülerek, oyularak ve gravürlerle süslenerek hazırlanan bu parçalar, dönemin işçilik kalitesini gözler önüne seriyor. Şu detaylar dikkat çekiyor:

Eşsiz Tasarımlar: Takıların dış yüzeyleri geometrik desenler, şeritler ve çizgilerle büyük bir hassasiyetle bezenmiş. Bazı parçalarda iç kısımlarda bile gravürler bulunuyor.

Simetrik Setler: Parçaların çoğunun birebir kopyası (eşi) mevcut; bu da bunların her iki bileğe veya ayak bileğine takılmak üzere tasarlanmış şık setler olduğunu gösteriyor.

Yüksek Statü Sembolü: Krakow Üniversitesi'nden Prof. Wojciech Blajer, takıların üzerindeki işçiliğin "ustalık eseri" olduğunu belirterek, bu koleksiyonun ancak toplumda çok yüksek statüye sahip birine ait olabileceğini vurguluyor.

GÖMÜLME SEBEBİ İÇİN İKİ FARKLI SENARYO VAR

Arkeologlar şimdi en büyük bilmecenin peşinde: Bu kadar değerli bir koleksiyon neden yerin altında bırakıldı? İhtimaller arasında; kıymetli eşyaları bir tehlike anında koruma altına almak ya da tanrılara sunulan bir "ritüel gömüsü" yer alıyor. Lusatian halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşsa da, ticaret yolları üzerindeki konumları sayesinde bronz işlemede zirveye ulaşmış bir topluluktu.

2.500 yıllık uykusundan uyanan bu muhteşem hazine, şu an Zamość Müzesi’ne teslim edildi. Konservasyon uzmanları, bronzların bileşimini ve yapım tekniklerini inceleyerek, bu antik takıların sakladığı diğer sırları çözmeye çalışacak.