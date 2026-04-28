Geleneksel tarım ürünlerinin aksine bebek sebzeler, metrekare başına daha yoğun bir ekim ve daha hassas bir süreç gerektiriyor.

Bu yöntemle yetiştirilen bebek ıspanak ve roka, bitkinin en taze ve besleyici olduğu "bebeklik" döneminde toplanıyor.

Standart bir sebze tarlada 2 aya yakın süre kalırken, bu ürünlerin 30 gün içinde hasat edilmesi, aynı araziden bir yılda çok sayıda ürün alınmasına imkân tanıyor.

LÜKS MUTFAKLARIN VE GURME MARKETLERİN GÖZDESİ

Bebek sebzelerin fiyatının "altınla yarışır" seviyeye gelmesindeki en büyük etken, artan sağlıklı yaşam trendi ve lüks restoranların talebi.

Hızlı Tüketim: Yıkanmış ve doğrudan tüketime hazır paketlerde sunulan bu ürünler, modern tüketicinin ilk tercihi oluyor.

Yüksek Kilogram Fiyatı: Standart dökme sebzeye oranla, paketli bebek sebzelerin kilogram bazındaki değeri pazarda 5 ile 10 kat arasında daha yüksek işlem görebiliyor.

HASAT HIZI YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜNÜ DE HIZLANDIRIYOR

Tarımsal yatırımın en büyük riski olan "uzun bekleme süresi", bebek ıspanak ve roka üretiminde ortadan kalkıyor.

30 Günlük Döngü: Tohumun toprakla buluşmasından hasada kadar geçen sürenin yaklaşık 1 ay olması, üreticinin nakit akışını sürekli canlı tutuyor.

Teknoloji ve Hassasiyet: Ürünler gramaj usulü ve özel paketlemeyle satıldığı için hasat sırasında makineleşme ve hassas tartım teknikleri kullanılıyor.

Yüksek getirinin yanında bebek sebze üretimi titiz bir yönetim istiyor. Bebek yapraklar oldukça hassas olduğu için sulama miktarından hava sıcaklığına kadar her parametrenin kontrol altında tutulması gerekiyor. Ayrıca ürünün tazeliğini koruması için hasat sonrası "soğuk zincir" ile market rafına ulaştırılması, ticari başarının anahtarını oluşturuyor.