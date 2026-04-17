Gece saatlerinde İzmir'de meydana gelen olayda C.M. ile U.K. arasında Görükle Mahallesi’nde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından C.M., 16 EE 350 plakalı otomobiliyle olay yerinden ayrıldı. U.K. de aracıyla C.M.’yi takip etti. İzmir Yolu Caddesi’nde C.M.’nin önünü kesen U.K., tabancayla ateş açtı. Kurşunun otomobilin ön camından girerek isabet ettiği C.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından C.M. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, şüpheli U.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

