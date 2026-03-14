TRT 1'in en çok izlenen yapımlarından "Taşacak Bu Deniz" dizisinin 22. bölüm yayın takviminde değişikliğe gidildi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yayınına ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi, son paylaşılan tanıtım fragmanıyla izleyicilere duyuruldu. BAYRAM NEDENİYLE 27 MART'TA YAYINLANACAK Dizinin normal yayın akışına göre 20 Mart Cuma günü ekrana gelmesi beklenen 22. bölümü, Ramazan Bayramı'nın birinci gününe denk gelmesi sebebiyle bir hafta ertelendi. Yapım ekibinden alınan bilgilere göre dizi, verilen kısa aranın ardından 27 Mart Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Yayın tarihindeki bu değişiklik, sosyal medyada gündem oldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.