ç mimarlık projelerinde son yıllarda dikkat çeken en belirgin değişim, mobilyanın artık bağımsız bir satın alma kalemi olmaktan çıkması. Özellikle villa, rezidans ve butik ticari projelerde mobilya, yapının mimari kurgusuyla birlikte tasarlanan bir bileşen haline geliyor. Bu dönüşüm, proje bazlı özel üretim modellerini sektörün merkezine taşıyor.

Antalya merkezli Salmans Furniture’ın kurucusu ve üçüncü kuşak temsilcisi Yavuz Salman, bu değişimi sahada birebir uygulayan isimlerden biri. 1950’lerden bu yana devam eden aile atölyesinin üretim geleneğini modern iç mekân projelerine taşıyan Salman, son 15 yıldır özellikle özel villa projelerinde tasarım, üretim ve uygulamayı tek çatı altında yürüten bir model geliştirdi. Bugün Salmans Furniture yalnızca mobilya üreten bir atölye değil; mimari projeler için konsept geliştiren, teknik çözüm üreten ve tüm üretim sürecini kendi bünyesinde yöneten entegre bir marka olarak konumlanıyor.

Mimariyle Birlikte Tasarlanan Mobilya

Mimari projelerde mobilya artık son aşamada seçilen bir ürün değil, projenin tasarım dilini belirleyen temel unsurlardan biri. Mekânın geometrisi, ışık kurgusu, malzeme seçimi ve kullanıcı alışkanlıkları birlikte değerlendirildiğinde standart ürünlerin çoğu zaman yeterli olmadığı görülüyor.

Salman’ın Salmans Furniture’ın gerçekleştirdiği 6,50 metrelik el yapımı ahşap kapı uygulaması, bu yaklaşımın ölçeğini gösteriyor. Projeye özel tasarlanan ve tamamen atölyede üretilen bu uygulama, hem teknik hassasiyet hem de el işçiliği gerektiren detaylarıyla seri üretim çözümlerinin ötesinde bir üretim kapasitesine işaret ediyor. Bu tür projeler, mimariyle entegre üretim modelinin yalnızca estetik değil, mühendislik ve ustalık boyutunu da ortaya koyuyor.

Lüks Segmentte Kişiselleştirme

Gayrimenkul sektöründe rekabet arttıkça, proje geliştiricileri kullanıcı deneyimini farklılaştıracak çözümler arıyor. Yavuz Salman’a göre özellikle üst segment konut projelerinde hazır mobilya tercih edilme oranı giderek düşüyor. Konut sahipleri artık yaşam tarzına, kullanım alışkanlıklarına ve mekânın karakterine göre şekillendirilmiş çözümler talep ediyor.

Bu noktada tasarım ve üretimin aynı çatı altında olması önemli bir avantaj sağlıyor. Ölçü alma, tasarım geliştirme, malzeme seçimi ve uygulama süreci koordineli şekilde ilerlediğinde hem estetik bütünlük hem de fonksiyonel verimlilik artıyor.

Geleneksel Ustalık ile Modern Üretim

Yavuz Salman’ın üretim modelinin ayırt edici yönlerinden biri, geleneksel el işçiliğini modern üretim teknolojileriyle birlikte kullanması. Dijital çizim programları ve hassas ölçüm sistemleri tasarım sürecini desteklerken, kritik birleşim noktaları ve yüzey uygulamalarında ustalık belirleyici rol oynuyor.

Bu hibrit yaklaşım, projelerde hem ölçü hassasiyeti hem de karakterli bir yüzey dili oluşturulmasını sağlıyor. Özellikle doğal ahşap uygulamalarında el işçiliğinin yarattığı detay, mimari bütünlüğün önemli bir parçası haline geliyor.

Uzun Ömürlü ve Değer Odaklı Üretim

Mimari projelere özel mobilya üretiminin yükselişinde sürdürülebilirlik anlayışı da etkili. Kaliteli malzeme ve doğru üretim teknikleriyle tasarlanan sabit mobilyalar, uzun yıllar kullanılabiliyor ve mekânın değerini koruyor.

Yavuz Salman’a göre bu yaklaşım, hızlı tüketim alışkanlıklarına alternatif oluşturuyor. Onarılabilir, zamana dayanıklı ve mimariyle bütünleşmiş çözümler, özellikle yatırım değeri yüksek konut projelerinde tercih sebebi haline geliyor.