BDDK, taşıt kredileriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan düzenlemeye göre, taşıt kredilerinin vade limitleri aracın nihai fatura değerine göre yeniden belirlendi.

Bu değişiklikle birlikte taşıt kredisi faiz oranları da sorgulanmaya başlandı. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından, taşıt kredisi faiz oranları yüzde yüzde 3,0 ile yüzde 3,55 arasında değişiyor.

İşte en uygun taşıt kredisi faiz oranlarını sunan bankalar.

EN DÜŞÜK FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 42,50'ye çekerek 250 baz puanlık bir indirim yaptı ve bu gelişme, taşıt kredisi faiz oranlarını da etkiledi. Faiz oranları, vade süresine göre değişiklik gösteriyor. En düşük faiz oranı ise yüzde 3,00 ile Kuveyt Türk tarafından sunuluyor. Aşağıda taşıt kredisi için örnek aylık taksit tutarları yer almaktadır.

YENİ TAŞIT KREDİ LİMİTLERİ

BDDK, taşıt kredisi tutarları ve vade süreleriyle ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Türkiye'de üretilen elektrikli motorlu taşıtlar için kredi vadeleri ve kullanım oranlarında da bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre:

2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için vade süresi 48 ay,

2,5 - 5 milyon TL arasındaki araçlar için vade süresi 36 ay,

5 - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için vade süresi 24 ay,

6,5 - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için vade süresi 12 ay olacak.

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra taşıt kredisi faiz oranları bankalara göre değişiyor. En uygun faiz oranını Kuveyt Türk ve Albaraka sunuyor. Vade süresi uzadıkça, toplam geri ödeme miktarı da artmaktadır.

Kuveyt Türk, %3,00 - %3,10 faiz oranları ile en düşük taşıt kredisi finansmanını sunuyor.

200 bin TL kredi için 12-48 ay vade seçeneklerinde aylık taksitler 9 bin 279 TL ile 21 bin 347 TL arasında değişiyor.

48 AY VADELİ KREDİ ORANLARI BANKA BANKA

Akbank: %3,30 faiz – Toplam geri ödeme: 476.251 TL

Garanti BBVA: %3,39 faiz – Toplam geri ödeme: 485.161 TL

Albaraka: %3,09 kâr payı – Toplam geri ödeme: 454.232 TL

Türkiye Finans: %3,24 kâr payı – Toplam geri ödeme: 470.097 TL

Vakıf Katılım: %3,25 kâr payı – Toplam geri ödeme: 471.096 TL

İş Bankası: %3,55 faiz – Toplam geri ödeme: 501.429 TL