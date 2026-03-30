Fit görünümüne dikkat etmesiyle bilinen Çağla Şıkel, bu kez mutfak sırrıyla gündeme geldi. Ünlü ismin paylaştığı ev yapımı çikolata tarifi, kısa sürede hazırlanması ve katkı maddesi içermemesiyle dikkat çekiyor.

ÇEKİMLERE ARA VERDİ, ÇİKOLATA YAPTI

Çağla Şikel programının çekimlerine ara vererek çikolatasını yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sadece birkaç malzemeyle hazırlanan bu tarifte pişirme işlemi bulunmuyor. Bal, kakao ve Hindistan cevizi yağıyla hazırlanan karışım, dolapta kısa sürede donarak çikolata kıvamına geliyor.

''KIVAMI SIVI OLACAK''

Şıkel, tarifte özellikle bol fındık kullanılmasını önerirken kıvamın başta sıvı olması gerektiğini vurguladı. Karışım kalıplara döküldükten sonra yaklaşık 20 dakika buzdolabında bekletiliyor.

Katkı maddesi içermemesiyle öne çıkan tarifin en dikkat çeken özelliği ise sıcakta hızla erimesi. Şıkel, çikolatanın dolaptan çıkarıldıktan sonra kısa sürede tüketilmesini önerdi.

Pratikliğiyle öne çıkan bu tarif, özellikle ani tatlı isteği yaşayanlar için “kurtarıcı” olarak yorumlanıyor.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı saf kakao

4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1-2 yemek kaşığı tahin

Yarım su bardağı fındık

''DÜNYANIN EN GÜZEL ÇİKOLATASI''

Tarifini yaparken Çağla Şıkel şu sözleri kullandı:

''Dünyanın en güzel çikolatası, yedin mi yedirten bir tarif. Ne yediğinizi anlamayacaksınız. Bana ulaşmak isteyeceksiniz.''