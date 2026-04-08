Sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, tedbiren yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sanatçının durumu sonrası küs olduğu çocuklarıyla aynı ortamda bulunması dikkat çekti.

Evinde fenalaşan Tatlıses, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı, bilincinin açık olduğu ve genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KÜS OLDUĞU ÇOCUKLARI HASTANEYE KOŞTU

Sağlık gelişmesinin ardından Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses de hastaneye geldi. Uzun süredir aralarında sorun bulunan aile üyelerinin bu süreçte bir araya gelmesi dikkat çekti. Babasının uzaklaştırma kararı aldırdığı Ahmet Tatlıses hastane önünde sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

ÖZEL İZİN SONRASI HASTANEYE GİREBİLDİ

Tatlıses'in uzaklaştırma kararı aldırdığı oğlu Ahmet Tatlıses elektronik kelepçesi olduğu için babasının yanına gelememişti. Tansiyonu 19.5 olan Ahmet Tatlıses’e hastanede müdahale edildi. Muhabir Akif Yaman'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere “Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi” dedi ve özel izin aldı.

''SAĞLIK DURUMU İYİ''

Ahmet Tatlıses, hastane önünde yaptığı açıklamada içeri girdiklerinde duygusal anlar yaşandığını belirtti. Babasını gördükleri an gözyaşlarını tutamadıklarını söyleyen Tatlıses, ortamın oldukça zor geçtiğini ifade etti. 2. Sayfa'ya açıklama yapan Ahmet Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Şu an stabil, iyi, yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görüşünce tansiyonum fırladı. Babamız orada yatıyor sonuçta duygusal anlar yaşadık. İbrahim bey gelsin demiş, bir şeyler imzalamış savcılığa. Kelepçe yine ayağımızda sorun da çıksa yine geleceğiz sonuçta babamız. Hiçbirimiz dargınlık istemiyoruz. Evlatları olarak onu seviyoruz, o da evlatlarını seviyor. İçeri girdiğimizde hıçkıra hıçkıra ağladık. Gerçekten büyük bir hasret giderdik ama bir o kadar da zordu. Babamız orada yatıyor sonuçta. Duygusal bir ortam, hepimiz çok kötüyüz ama iyi olması için bekliyoruz.''



Öte yandan, Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak ise sağlık durumunun her şeyden önce geldiğini belirterek babasının yanında olduklarını dile getirdi.

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Dilan Çıtak da "Her zaman sağlık konusunda yanındayız. Bu şakaya veya kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sanatçı İbrahim Tatlıses ile çocukları arasındaki aile içi gerilim son dönemde yeniden gündeme geldi. Tatlıses’in, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Mahkeme, Ahmet Tatlıses’in babasına yaklaşmamasına hükmederken, elektronik takip uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda Ahmet Tatlıses’e elektronik kelepçe takıldı.

Öte yandan Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında da geçtiğimiz aylarda Bodrum’da yaşandığı iddia edilen bir tartışma dikkat çekti. İddiaya göre taraflar arasındaki sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve Dilan Çıtak’ın elindeki kumandayı babasına fırlattığı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından Tatlıses’in şikâyeti üzerine Dilan Çıtak hakkında dava açıldığı belirtildi.

Dilan Çıtak ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu olayın yaşanmadığını ifade ederek iddiaları reddetti.

İbrahim Tatlıses, katıldığı bir televizyon programında çocuklarıyla yaşadığı sorunlara ilişkin sert açıklamalarda da bulunmuştu. Uzun süredir iki çocuğuyla görüşmediğini belirten Tatlıses, sözleriyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.