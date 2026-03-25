TCMB'nin Mart 2026 sonuçlarına göre, 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri tüm sektörlerde yukarı yönlü bir ivme kazandı.

Piyasa katılımcılarının beklentisi 0,07 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 22,17 seviyesine çıkarken, reel sektör temsilcilerinin beklentisi 0,90 puan artarak yüzde 32,90 oldu. En yüksek artış ise hanehalkı cephesinde görüldü; vatandaşın enflasyon beklentisi 1,08 puanlık yükselişle yüzde 49,89 olarak kayıtlara geçti.

VATANDAŞIN GÜNDEMİ GIDA VE ENERJİ FİYATLARI

Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçları, vatandaşın fiyat artışlarını en çok hissettiği alanları da gözler önüne serdi. Katılımcıların yüzde 40,5’i son bir yıl içinde fiyatı en çok artan grubun "gıda" olduğunu belirtirken, onu yüzde 30,8 ile "yakıt ve enerji" takip etti. Gelecek 12 aylık döneme bakıldığında da tablo değişmedi; vatandaşlar fiyatların en fazla gıda (%36,1) ve enerji (%33,2) kalemlerinde artacağını öngörüyor.

Öte yandan, enflasyonun düşeceğine dair inançta zayıflama dikkat çekti. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 5,19 puan azalarak yüzde 15,14 seviyesine geriledi.

DOLAR VE KONUT FİYATLARINDA YENİ TAHMİNLER

Anket sonuçları döviz kuru ve gayrimenkul piyasasına dair beklentileri de ortaya koydu:

Döviz Kuru: Hanehalkının 12 ay sonrası ABD Doları kuru beklentisi, bir önceki aya göre 0,59 TL artarak 52,15 TL oldu.

Konut Fiyatları: Gelecek bir yıl sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ise hafif bir düşüşle yüzde 35,05 olarak tahmin edildi.

YATIRIMIN GÖZDESİ DEĞİŞMEDİ: ÖNCE ALTIN SONRA GAYRİMENKUL

Vatandaşların olası bir nakit varlığı değerlendirme konusundaki tercihleri sorulduğunda, "altın" açık ara ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 55,2’si yatırım tercihini altından yana kullanacağını belirtirken, ikinci sırayı yüzde 28,5 ile "ev, dükkan veya arsa" alımı aldı. Vadeli mevduat (%3,5) ve borsa (%2,5) gibi araçlar ise daha geride kaldı.