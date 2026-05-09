Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üst yönetiminde önemli bir görev değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Yusuf Emre Akgündüz, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturdu.

24 Kasım 1987 doğumlu olan Yusuf Emre Akgündüz, 2008 yılında İktisat Bölümü'nden (Sosyal Bilimler yan dalı ile birlikte) lisans derecesini aldı. 2009 yılında aynı üniversitede Ekonomi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında ise ekonomi alanında doktora derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2014 yılında Utrecht Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak başlayan Akgündüz, 2015-2016 yılları arasında, Hollanda hükümetine ekonomik rehberlik eden Hollanda Ekonomi Politikası Analizleri Bürosu (CPB) bünyesinde ekonomist olarak görev yaptı.

Türkiye’ye döndükten sonra Merkez Bankası saflarına katıldı. 2016-2019 arası TCMB bünyesinde ekonomist olarak görev aldı. Sabancı Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak dersler vererek akademide de yer aldı. Merkez Bankası’na yeniden dönerek Başdanışmanlık ve Genel Müdürlük gibi stratejik makamlarda sorumluluklar üstlendi.