Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, BloombergHT'de güncel ekonomik verilere ilişkin konuştu.

Küresel belirsizliklerin arttığı bir döneme işaret eden Akçay, özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti.

Akçay, TCMB’nin şimdiye kadar attığı adımların “proaktif ve yerinde” olduğunu vurgulayarak, mevcut politikaların yeterli görülmemesi durumunda ilave adımların gündeme gelebileceğini söyledi. Bu kapsamda altın swap ihalelerinin yeniden başlatılmasına dair soruya bunların hepsini değerlendirdikleri cevabını veren Akçay, “Başka adımlar düşünüyoruz” dedi.

Çeşitli fikirlerin olduğuna ve her adıma bir paket olarak bakılması gerektiğini belirterek “Swaplara başladım ben dediğinizde tek başına anlam ifade etmez” ifadesini kullandı.

"DIŞSAL ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLIYIZ"

Orta Doğu’daki gelişmelerin dışsal şok niteliği taşıdığını ifade eden Akçay, “Bu tür dışsal şoklara karşı her zaman silahımız var” dedi. Söz konusu sürecin dikkatle yönetilmesi gerektiğini kaydeden Akçay, yaşanan gelişmelerin temel ekonomik analizleri etkileyebilecek bir boyuta ulaşma ihtimaline işaret etti.

Küresel para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçay, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına atıfta bulunarak, “Powell’ın demeçlerine baktım, herkesin kafası karışık” dedi.

İçerideki iletişim politikasına da değinen Akçay, bu zor dönemde merkez bankacılığını herkesin yapabileceği bir iş gibi göstermiş olabileceklerine belirterek Merkez Bankası’nın gerektiğinde daha güçlü ve net mesajlar vermesinin önemine dikkat çekti.

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine ilişkin konuşan TCMB Başkan Yardımcısı, Merkez Bankası’nın doğru tepki verdiği yönünde bir algı oluşması halinde, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin olası bir indirimin tersine dönebileceğini ifade etti.

En yakın tarih olarak 17 Nisan’da S&P Global tarafından Türkiye değerlendirmesi gelmesi planlanıyor.