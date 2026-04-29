Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de ilk faturanın kesildiği Domenico Tedesco, oyuncularıyla vedalaşmak üzere Samandıra Tesisleri'ne geldi. Ancak 40 yaşındaki çalıştırıcı, tesislerde taraftarlarca daha önce eşine az rastlanan bir ilgiyle karşılandı. İtalyan çalıştırıcı, 'başarısız sonuçların ardından' görevine son verilen ancak taraftarın bağrına bastığı sayılı teknik direktörlerden biri olarak hafızalara kazındı...

"YA TEDESCO YA HİÇ"

Veda için Samandıra'ya gelen Tedesco, özellikle genç yaştaki Sarı-Lacivertli taraftarlardan büyük destek gördü.

Tedesco için açılan "Ya Tedesco ya hiç", "Tedesco lütfen gitme" şeklindeki pankartlar da dikkat çekti.