Kara Harp Okulu mezuniyetinde 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyerek kılıç kaldırdıkları için TSK'dan ihraç edilen isimlerden Teğmen Deniz Demirtaş hakkındaki göreve iade kararı Milli Savunma Bakanlığının itirazı ile durduruldu.
Daha önce göreve başlayan Demirtaş, istinaf incelemesi sonuna kadar görev yapamayacak, nihai kararı istinaf belirleyecek.
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dediği için TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden birisi olan Deniz Demirtaş, Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin oybirliğiyle verdiği iptal kararından sonra geçtiğimiz 13 Mart'ta göreve dönmüştü.