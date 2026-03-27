Araştırmacılar, deri enfeksiyonlarına yol açan Sporothrix brasiliensis adlı mantarın Uruguay’a ulaştığını doğruladı. İnsanlar, evcil hayvanlar ve özellikle kedilerde görülen vakalar, sorunun tekil bir olaydan çıkıp bölgesel bir tehdit haline geldiğini gösterdi.

VAKALAR İKİ BÖLGEDE TESPİT EDİLDİ

Uruguay’ın Maldonado ve Rocha bölgelerinde yapılan incelemelerde, mantarın hem hayvanlarda hem insanlarda görüldüğü açıklandı. Uzmanlar, vakaların birbirinden bağımsız olması nedeniyle mantarın artık yerel olarak yayıldığını belirtiyor.

KEDİLER BAŞLICA TAŞIYICI

Bilim insanlarına göre enfeksiyonun yayılmasında en büyük rolü kediler oynuyor. Açık yaralarda yoğun şekilde bulunan mantar; tırmalama, ısırma veya temas yoluyla kolayca bulaşıyor. Özellikle sokak kedileri, geniş alanlarda dolaşarak hastalığın fark edilmeden yayılmasına neden oluyor.

VÜCUT ISISI MANTARIN FORMUNU DEĞİŞTİRİYOR

Mantar, dış ortamda farklı bir yapıda bulunurken, vücut içine girdiğinde daha küçük ve bulaşıcı bir forma dönüşüyor. Bu özellik, hem çevrede hayatta kalmasını hem de canlılarda hızla çoğalmasını sağlıyor.

BELİRTİLER SESSİZ BAŞLIYOR

İnsanlarda enfeksiyon genellikle küçük bir çizik sonrası oluşan kırmızı şişlikle başlıyor. Zamanla cilt altında ilerleyerek yeni lezyonlara yol açabiliyor. Kedilerde ise yüz ve baş bölgesinde iyileşmeyen yaralar dikkat çekiyor.

TEDAVİ MÜMKÜN AMA UZUN SÜREBİLİR

Uzmanlar, hastalığın antifungal ilaçlarla tedavi edilebildiğini ancak sürecin haftalar hatta aylar sürebileceğini belirtiyor. Yanlış teşhis nedeniyle antibiyotik kullanımı ise tedaviyi geciktirebiliyor.

RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR

Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler hastalığı daha ağır geçirebiliyor. Nadir durumlarda enfeksiyonun akciğerler veya beyin zarına kadar yayılabileceği ifade ediliyor.

GÜNEY AMERİKA'DA ARTIYOR

Uzmanlar, son yıllarda Güney Amerika genelinde binlerce insan vakası bildirildiğini ve hastalığın bölge genelinde büyüyen bir salgına dönüştüğünü vurguluyor. Özellikle hayvan hareketliliği, mantarın sınırları aşarak yayılmasında kritik rol oynuyor.