Olay, 20 Mart saat 20.00 sıralarında Aşağıpazarcı Mahallesi 1064 Sokak’taki bir markette meydana geldi. İş yeri sahibinin oğlu Hakan Kılıç ile aynı zamanda arkadaşı olan müşteri Hasan Şimşek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Kılıç, Şimşek’i tabancayla vurdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Hakan Kılıç, suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde Kılıç’ın 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

'ALABİLİRSEN AL'

Hakan Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinde, Şimşek’ten alacağını istediğini, karşılık olarak “Alabilirsen al” cevabını aldığını ve çıkan tartışma sırasında tabancanın ateş aldığını öne sürdü.

TUTUKLANDI

Kılıç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan market sahibi baba Resul Kılıç da savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, oğlunun evdeki tabancayı markete götürdüğünden haberi olmadığını belirten Resul Kılıç da işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise Hakan Kılıç’ın Hasan Şimşek’in boynuna sarılıp ateş ettiği anlar yer aldı.

Hasan Şimşek (19)