Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen ham ayçiçeği yağı yüklü tankerin 37 yaşındaki sürücüsü Adem Çelikoğlu, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre 28 ton ham ayçiçeği yağını Gaziantep'e götürmek üzere yola çıkan Adem Çelikoğlu yönetimindeki 27 BBR 728 tanker, Malkara'nın Kadıköy ile Izgar mahalleleri arasındaki altgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebeple refüjü aşarak şarampole devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Adem Çelikoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çelikoğlu'nun cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ve jandarma ekipleri tankerden sızan yağ nedeniyle kara yolunda önlem aldı.