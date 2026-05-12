Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden verilen ilanlarla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları bu yöntemle fuhşa zorladığı tespit edildi. Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli ile 14 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Operasyon sırasında binanın çatısına kaçan bir şüpheli, olay yerine çağrılan itfaiyenin merdivenli aracıyla indirildikten sonra yakalandı. Kurtarılan 14 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

