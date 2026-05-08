Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve İstihbarat birimleri, deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair önemli bilgilere ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheli yelkenli teknenin rotası belirlenerek operasyon için düğmeye basıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği baskın, Altınoluk açıklarında gerçekleştirildi. Deniz ortasında durdurulan yelkenli teknede yapılan detaylı aramalarda, gizli bölmelere istiflenmiş halde toplam 158 kilo 664 gram esrar ele geçirildi. Zehir tacirlerinin dikkat çekmemek amacıyla yelkenli tekne kullandığı belirlendi.

Operasyon kapsamında teknede bulunan ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.