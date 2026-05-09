Sosyal medya devi Meta, Instagram ve Facebook’ta 13 yaş altı kullanıcıları ayıklamak için şimdiye kadarki en radikal adımını atıyor. Şirket, çocukları tespit etmek için yapay zekayı "agresif" bir şekilde kullanmaya hazırlanıyor.

YAŞINI TAHMİN ETMEK İÇİN İNCELEME

Meta'nın yeni teknolojisi, bilinen yüz tanıma sistemlerinden farklı çalışıyor. Şirket, kullanıcıları kimlik olarak tanımlamadığını, ancak yaş tahmini için görsel ipuçlarını analiz ettiğini vurguluyor. Yapay zeka şu detaylara odaklanacak:

Görsel İşaretler: Fotoğraf ve videolardaki boy, vücut oranı ve kemik yapısı.

Dijital Ayak İzleri: Profillerdeki doğum günü kutlamaları, gönderi açıklamaları ve arkadaş yorumları.

Bütünsel Analiz: Sistem, sadece tek bir fotoğrafa değil, hesabın tamamındaki etkileşimlere bakarak yaş tahmini yapacak.

13 YAŞ ALTINA YANLIŞLIKLA BİLE GEÇİT YOK

Yapay zeka bir hesabın 13 yaş altında olduğuna karar verirse, Meta o hesabı anında devre dışı bırakacak. Hesabının haksız yere kapatıldığını düşünen kullanıcılar, resmi kimlik veya farklı yaş doğrulama yöntemleriyle süreci kanıtlamak zorunda kalacak. Aksi takdirde hesaplar kalıcı olarak silinecek.

MİLYON DOLARLIK CEZALAR

Bu hamle, Meta’nın çocuk güvenliği konusunda köşeye sıkıştığı bir dönemde geldi. Şirket, New Mexico'daki bir davada çocukları riske attığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Mark Zuckerberg’in ekibi, benzer davalarla boğuşurken bu yeni denetim mekanizmasıyla "güvenli platform" imajını tazelemek istiyor.

Meta, denetimle yetinmeyip koruma kalkanını da büyütüyor. "Teen Accounts" (Genç Hesaplar) sistemi artık Avrupa Birliği'nin tamamında ve Brezilya'da aktif olacak. Bu sistemde hesaplar otomatik olarak gizli modda açılıyor, yabancılardan gelen mesajlar engelleniyor ve de zararlı yorumlar yapay zeka tarafından filtreleniyor.

Meta'nın yapay zekayla "kemik yapısı" analizi yapacak olması, gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirebilir. Ancak şirketin üzerindeki ağır yargı baskısı, bu tip sıra dışı güvenlik önlemlerini zorunlu kılmış gibi görünüyor. Haziran ayı itibarıyla Facebook tarafında da bu denetimlerin çok daha sıkılaşması bekleniyor.